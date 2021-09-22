"Засада была в лесу через дорогу": в "Слуге народа" выдвинули три версии покушения на Шефира

Давид Арахамия озвучил свои версии произошедшего / коллаж Главред

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил детали нападения и выдвинул три версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах Рады, у него имеется три версии покушения на жизнь советника Владимира Зеленского.

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"Российский след", потому что сейчас "активно идет антироссийская риторика".

Это связано с борьбой с олигархами. Потому что сейчас происходят "большие, решительные изменения".

Также Арахамия поделился деталями нападения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Засада была в лесу через дорогу", — рассказал глава фракции "Слуга народа".

Покушение на Шефира: что известно

В среду, 22 сентября, возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области обстреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате инцидента был ранен водитель машины.

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По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Также проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

Отметим, что в Офисе президента подтвердили покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. По машине стреляли более десяти раз, что свидетельствует о попытке демонстративного убийства соратника команды Владимира Зеленского.

Нападение связывается с политикой главы государства, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политические процессы в стране, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.