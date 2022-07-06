Защитники Украины уничтожили Ураганы, из которых РФ планировала бить по мирным украинцам

Оккупанты завезли свои РСЗО Ураган и всю необходимую технику в очень удобное для себя, как они думали, место. Но просчитались. Их нашли бойцы ССО Украины.
Бойцы Сил специальных операций уничтожили несколько единиц РСЗО Ураган, из которых российские оккупанты планировали бить не только по позициям украинских защитников, но и по мирному населению.
"Оккупанты завезли свои РСЗО Ураган и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И как это уже, к сожалению, стало традиционным, готовилось обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", - говорится в сообщении третьего отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго в Facebook.
Однако благодаря украинским военным оккупанты остались без Ураганов.
"Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" c дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии", - рассказали украинские военные.
Как сообщал Главред, в ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Луганской области. Боеприпасы захватчиков детонировали около двух часов. Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.
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