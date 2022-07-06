Защитники Украины уничтожили Ураганы, из которых РФ планировала бить по мирным украинцам

Благодаря украинским военным оккупанты остались без Ураганов / скриншот

Бойцы Сил специальных операций уничтожили несколько единиц РСЗО Ураган, из которых российские оккупанты планировали бить не только по позициям украинских защитников, но и по мирному населению.

"Оккупанты завезли свои РСЗО Ураган и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И как это уже, к сожалению, стало традиционным, готовилось обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", - говорится в сообщении третьего отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго в Facebook.

Однако благодаря украинским военным оккупанты остались без Ураганов.

"Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" c дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии", - рассказали украинские военные.

Как сообщал Главред, в ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Луганской области. Боеприпасы захватчиков детонировали около двух часов. Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.

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