Заявление Путина о перемирии - информационная операция: чего добивается диктатор - ISW

Среди прочего, Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую сторону, не желающую предпринимать необходимые шаги для переговоров.

​ Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня ​ / сайт Кремля

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать прекращение огня в период с 6 по 7 января является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Путин мог добиваться 36-часовой паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

"Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативу Украину", - считают эксперты ISW.

Возможно хозяин Кремля призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую сторону, не желающую предпринимать необходимые шаги для переговоров.

"Это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия", - отметили аналитики.

При этом в ISW добавили, что прекращение огня требует времени для организации и осуществления. Спикер Кремля Дмитрий Песков 14 декабря заявлял, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина вызвало удивление.

"Если бы Путин серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было бы достаточно времени, чтобы подготовиться к нему. То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры", - отметили в ISW.

Заявление Путина о прекращении огня

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. В частности, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на заявление главы Кремля о "прекращении огня" на Рождество. Как написали в Twitter Минобороны, российский диктатор Владимир Путин поздно вспомнил о Боге, а его предложение установить "временное перемирие" после 10 месяцев войны выглядит неуместным.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил не выполнять "приказ" "директора РФ" Владимира Путина о "прекращении огня" на войне в Украине.

Другие новости по теме: