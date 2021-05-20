Зеленский анонсировал создание офиса Крымской платформы: чем он будет заниматься

В Украине будет создан офис Крымской платформы / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит Крымской платформы – это серьезный шаг для деоккупации аннексированного Россией полуострова.

Во время большой пресс-конференции 20 мая глава государства заявил, что будет создан офис Крымской платформы, в котором юристы и экономисты будут заниматься вопросами оккупированного Крыма, в том числе гуманитарной помощью и вопросами украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах и в Крыму, и в РФ.

По словам президента, первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Ожидается приезд множества высокопоставленных представителей иностранных государств. Среди них президенты, главы правительств, министры иностранных дел, спикеры и другие делегаты.

При этом Зеленский отказался озвучить список стран, которые примут участие в саммите.

"Это (участие в саммите, - ред.) риск для всех стран осложнить отношения с Российской Федерацией. Россиия очень тяжело воспринимает Крымскую платформу", - сказал президент.

Крымская платформа – о чем ранее писал Главред:

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них - поручение Кабмину об организации Крымской платформы.

Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.

Соединенные Штаты Америки поддерживают создание Украиной переговорной площадки Крымская платформа. Планируется, что американское государство будет представлено на саммите по Крыму на высоком уровне.

Организаторы саммита Крымская платформа решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с заявлениями России об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.