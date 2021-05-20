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Зеленский анонсировал создание офиса Крымской платформы: чем он будет заниматься

20 мая 2021, 13:49

Саммит Крымской платформы – это серьезный шаг для деоккупации аннексированного Россией полуострова, заявил президент Украины.

Крым, Украина
В Украине будет создан офис Крымской платформы / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит Крымской платформы – это серьезный шаг для деоккупации аннексированного Россией полуострова.

Во время большой пресс-конференции 20 мая глава государства заявил, что будет создан офис Крымской платформы, в котором юристы и экономисты будут заниматься вопросами оккупированного Крыма, в том числе гуманитарной помощью и вопросами украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах и в Крыму, и в РФ.

По словам президента, первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Ожидается приезд множества высокопоставленных представителей иностранных государств. Среди них президенты, главы правительств, министры иностранных дел, спикеры и другие делегаты.

При этом Зеленский отказался озвучить список стран, которые примут участие в саммите.

"Это (участие в саммите, - ред.) риск для всех стран осложнить отношения с Российской Федерацией. Россиия очень тяжело воспринимает Крымскую платформу", - сказал президент.

Крымская платформа – о чем ранее писал Главред:

  • 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них - поручение Кабмину об организации Крымской платформы.
  • Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
  • Соединенные Штаты Америки поддерживают создание Украиной переговорной площадки Крымская платформа. Планируется, что американское государство будет представлено на саммите по Крыму на высоком уровне.
  • Организаторы саммита Крымская платформа решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с заявлениями России об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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