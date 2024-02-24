Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны

Два года назад мы огнем встречали вражеский десант, а сейчас встречаем наших друзей и партнеров, сказал президент.

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Владимир Зеленский обратился к украинцам 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинскому народу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Гостомеле, где два года назад пытался высадиться российский десант.

Вместе с главой государства в Гостомель прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы правительств Бельгии, Италии и Канады - Александр Де Кроо, Джорджия Мэлони и Джастин Трюдо.

"Я сейчас нахожусь в Гостомеле, и именно отсюда должно было начаться то самое - взять Киев и Украину за три дня. Можно сказать одним предложением: два года назад, мы огнем встречали вражеский десант, два года спустя мы встречаем тут наших друзей и партнеров", - сказал Зеленский. видео дня

Президент поблагодарил украинских военных, народ Украины и всех партнеров, которые поддерживают страну.

"Невероятно горжусь каждым, каждым. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что война должна закончиться на условиях Украины.

"Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему рядом со словов мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина будет всегда стоять слово независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине!", - говорится в обращении главы государства.

Смотрите видеообращение Зеленского по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ:

Как сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России подчеркнул, что Украина может дать асимметричный ответ российским оккупантам в воздухе. По его словам, горящих российский самолетов может стать больше. Также он призвал украинцев к сплоченности и подчеркнул, что именно в единстве мы сейчас нуждаемся, как никогда.

Президент США Джо Байден во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявил, что "Украина никогда не будет победой России".

"Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России", — написал глава Белого дома в соцсети X (Twitter).

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