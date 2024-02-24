Байден - о войне: 'Украина никогда не будет победой России'

Президент США Джо Байден заявил, что "Украина никогда не будет победой России". Об этом он написал в соцсети X (Twitter) во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не сможет уничтожить любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России", — написал глава Белого дома.
Как сообщал Главред, в Киев 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину прибыли западные лидеры.
В частности, о своем прибытии в столицу Украины сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС еще решительнее будет поддерживать Украину.
Кроме того, Киев сегодня встречает не только Урсулу фон дер Ляйен, но и глав правительств Бельгии, Италии и Канады - Александра Де Кроо, Джорджию Мэлони и Джастина Трюдо.
Тем временем Башня Мира в Оттаве два дня будет подсвечена цветами флага Украины.
"Сегодня, когда мы отмечаем два года с момента начала полномасштабного вторжения России, поддержка Канадой Украины остается непоколебимой и однозначной", - говорится в сообщении канадского премьера Джастина Трюдо.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил действующего главу Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа посетить Украину, отметив, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит.
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