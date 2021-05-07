Зеленский нарвался на иск лишенного гражданства топ-контрабандиста

Александр Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента о санкциях.
На президента Владимира Зеленского подал в суд предприниматель Александр Еримичук, против которого решением Совета нацбезопасности ввели санкции за контрабандизм, после чего он был лишен гражданства Украины.
Как говорится в материалах, размещенных на портале Судебная власть Украины, истец просит суд отменить санкции.
Отметим, что третьими лицами в иске указаны Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.
Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.
Назначен состав суда, который будет слушать дело Еремичука против Зеленского. Заседание состоится в Кассационном административном суде.
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Ранее Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Еримичуком.
Лишение гражданства топ-контрабандистов:
- Трое фигурантов из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишены украинского гражданства.
- Готовится предусмотренная законодательством процедура депортации этих трех бывших граждан Украины.
- Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).