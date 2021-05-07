Зеленский нарвался на иск лишенного гражданства топ-контрабандиста

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На президента Владимира Зеленского подал в суд предприниматель Александр Еримичук, против которого решением Совета нацбезопасности ввели санкции за контрабандизм, после чего он был лишен гражданства Украины.

Как говорится в материалах, размещенных на портале Судебная власть Украины, истец просит суд отменить санкции.

Отметим, что третьими лицами в иске указаны Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.

Назначен состав суда, который будет слушать дело Еремичука против Зеленского. Заседание состоится в Кассационном административном суде.

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Ранее Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

Вадимом Альпериным;

Александром Чудаковым;

Виктором Шерманом;

Александром Кравченко;

Владимиром Дидухом;

Иваном Бокало;

Валерием Пересоляком;

Юрием Кушниром;

Орестом Фирманюком;

Александром Еримичуком.

Лишение гражданства топ-контрабандистов: