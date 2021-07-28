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Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием

28 июля 2021, 20:23

Президент Украины Владимир Зеленский поздравли украинцев по случаю 1033-летия со дня крещения Киевской Руси и заодно потроллил Путина с россиянами.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Украина является наследницей одной из самых могущественных держав средневековой Европы – Киевской Руси, и "двоюродным племянникам и очень далеким родственникам не следует посягать" на ее наследие, а также "пытаться как-то доказать свою причастность к событиям, которые произошли далеко". Об этом сказал в своем поздравлении украинцам по случаю 1033-летия со дня крещения Киевской Руси президент Украины Владимир Зеленский.

По всей вероятности, президент полемизировал с недавней пропагандистской статьей российского президента Владимира Путина об Украине.

"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потом что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", − заявил он.

Далее, Зеленский провел недвусмысленную параллель между российской агрессией против Украины и татаро-монгольского нашествия в XIII веке.

"В 1240 году Десятинная церковь была разрушена ханом Батыем. А после восстановления, в 1928 году, — разрушена во второй раз, советской властью. Мы всегда что-то строим. Иногда кто-то этим увлекается, иногда кто-то это захватывает. Но мы всегда возвращаемся и всегда возвращаем. И сегодня мы должны совместно стремиться к одному: что построено — не потерять, что разрушено — восстановить, что захвачено — вернуть. А все это вместе и всем вместе — навсегда сохранить. А значит — сохранить себя и государство", — подытожил президент.

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Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.

Владимир Зеленский Крещение Руси новости Украины
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