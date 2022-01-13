Зеленский поручил "прижать" украинских олигархов за границей

Малюська заявил, что запуск деолигархизации в Украине идет по плану / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм, позволяющий расширить ограничения для олигархов за границей.

Как рассказал министр юстиции Украин Денис Малюська в эфире канала Рада, соответствующий механизм украинские структуры должны обсудить с международными партнерами.

По его словами, украинское правительство таким образом хочет добиться того, чтобы статус олигарха и ограничения, связанные с ним, действовали и в других странах. При этом, по словам министра, такой вопрос должен быть правильно урегулирован.

"Чтобы наши партнеры тоже реагировали и устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – сказал он.

Министр добавил, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

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"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", - сказал он.

Малюська также отметил, что запуск деолигархизации в Украине идет по плану. С 7 мая должен начаться сбор информации о лицах, которые подпадают под статус олигарха.

"Пока ничего непрогнозируемого не произошло, они (предполагаемые олигархи, – ред.) не придумали чего-то такого, чего мы заранее не ожидали", – сказал Малюська.

Закон об олигархах

23 сентября 2021 года монобольшинство Верховной Рады приняло резонансный законопроект №5599 об олигархах. За документ во втором чтении проголосовали 279 народных депутатов. Принятие сопровождалось блокировкой трибуны.

Олигархом будет признаваться лицо, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни. Также, чтобы считаться олигархом, необходимо иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов (2379 грн.). Кроме того, документом предусмотрено создание "реестра олигархов".

Решение относительно того, кого признавать олигархом, будет приниматься Советом нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором председательствует президент.

К официально признанным олигархам будут применять ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первый список граждан, которых государство будет считать олигархами, появится уже мае. Ориентировочные сроки – 20-21 мая, тогда состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по данному вопросу.

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