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Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

Мария Тупик
15 июня 2023, 23:06 обновлено 15 июня, 23:17
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По словам президента, если Украина проиграет войну, то Россия не остановится и пойдет дальше на Балтийские страны, Польшу.
Владимир Зеленский, США Украина
Владимир Зеленский о войне в Украине / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проигрыш Украины в войне с Россией поставит США перед выбором - воевать или допустить распад Североатлантического альянса.

"Готов ли сенатор или кандидат (в президенты США - ред.), считающий, что это (помощь Украине - ред.) слишком дорого для США, идти на войну или отправить на войну своих детей? Готовы ли они умереть?" - заявил глава государства в интервью NBC News.

По его словам, если Украина проиграет войну, то Россия не остановится и пойдет дальше на Балтийские страны, Польшу.

"Они (россияне - ред.) начнут войну со странами НАТО. И тогда США придется выбирать: развал НАТО или идти воевать", - уточнил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео о том, как проходит контрнаступление ВСУ:

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