"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель

Юлия Мендель / УНИАН

Резонансные мемуары бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель ("Каждый из нас президент") поступилb в продажу. Портал Страна проанализировал книгу.

Довольно неожиданны метафоры Мендель. К примеру, она сравнивает прихода Зеленского к власти с "сочной клубникой во рту".

"После этого заявления (о баллотировании Зеленского на пост президента − Главред) захотелось жить. Нет, с точки зрения логики, конечно же, было страшно, но сердцем очень уж хотелось новизны и свежести. Как вкуса первой сочной клубники, которая уверенным ароматным взрывом во рту будто заявляет: все лето ещё впереди", − написала Мендель.

Кроме того, она по сути не прокомментировала слух о своей якобы беременности от Зеленского, лишь вскользь упомянула о нем к концу книги и то в контексте лживых сведений, которые запускали против нее оппоненты Зеленского.

Расхваливая Зеленского, Мендель безжалостно критикует оппонентов − причем с обилием нелицеприятных эпитетов. Например, Пётр Порошенко у нее − "неугомонной" и "наихудшее, что могло случиться с Украиной".

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Соратники Петра Алексеевича получили не менее негативные характеристики от Мендель. Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и Виктор Уколов − "образцовые люди-фейки", которые то и дело "выкрикивают идиотские обвинения".

Одной из ключевых интриг перед выходом книги Мендель был вопрос, кому посвящена фраза "Два метра секса". Этим оказался бывший премьер Алексей Гончарук. Однако, высокий рост и сексуальность, судя по тексту Мендель, единственное его достоинство.

Называя Гончарука "прозападным смельчаком" и причисляя его к условным "соросятам", Мендель добавляет, что запомнился он "быстрой сменой масок" и щедрым "выплюхиванием" накопившейся агрессии на парламент. Помимо этого, она посоветовала Гончаруку повзрослеть и меньше играть в видеоигры.

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Напомним, за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики.

О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она рассказала в большом интервью на канале ZIK.