Зеленский ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности

Решение касается реализации соответствующей стратегии.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.
Как говорится в указе президента, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.
Что содержит Стратегия кибербезопасности Украины
- рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;
- перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;
- стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.
Кроме того, в документе сказано, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.
Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.
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