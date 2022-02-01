Зеленский ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.

Как говорится в указе президента, вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мер с индикаторами их выполнения.

Что содержит Стратегия кибербезопасности Украины

рекомендации по развитию национальной системы защиты от киберугроз;

перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности;

стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности.

Кроме того, в документе сказано, что Российская Федерация остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности, который реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.

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