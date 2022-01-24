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"Все под контролем": Зеленский обратился к украинцам после СНБО

24 января 2022, 20:32

Владимир Зеленский заверил, что причин для паники нет.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем.

По словам президента, причин для паники нет.

Глава государства отметил, что первым вопросом заседания СНБО была ситуация на востоке Украины.

По его словам, идет работу по полной деэскалации обстановки в регионе. Он также добавил, что украинская сторона привержена к мирному решению конфликта.

Второй темой заседания СНБО стала энергетика.

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Зеленский заверил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно. В стране достаточно газа и угля, и их запасы продолжают увеличиваться.

Третья тема - коронавирус. Президент признал, что в Украине растет количество новых больных. Однако в больницах занято только 28% коек.

"Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться", - подчеркнул Зеленский.

Заседание СНБО - итоги

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.

"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.

Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

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