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Угроза войны с Россией, курс доллара и тарифы: главные заявления по итогам заседания СНБО

24 января 2022, 19:53

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что пока поводов для паники нет.

СНБО
Заседание СНБО / Офис президента

Сегодня, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы. Также члены СНБО обсудили противодействие коронавирусу, текущее положение дел в экономике и энергетике.

"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.

Повода для паники нет

Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

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"Ситуация абсолютно контролируема. Для нас нет ничего нового. Хочу, чтобы мы поняли: каждая страна заботится о себе. И нашу страну мы никому отдавать не собираемся. Победа точно будет за нами", – подчеркнул Данилов.

Полномасштабное наступление России

"Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов.

По его словам, сейчас около украинских границ 109 тысяч российских военных, а также 10-11 тысяч сил сопровождения.

Что будет с тарифами и курсом доллара

За заседании СНБО премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что по состоянию на сейчас угроз функционирования национальной экономике нет. А негативное влияние, по его словам, может повлечь лишь дезинформационная политика.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет", – сказал Шмыгаль по результатам заседания СНБО.

По его словам, Украина ожидает пересмотра программы МВФ Stand-by в феврале.

"Курс доллара сегодня 28,3, есть валютный коридор, в котором он колеблется и это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство с Национальным банком Украины контролирует ситуацию на валютном рынке.

Читайте такжеПоводов для паники – нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что информацию о возможном военном вторжении России в Украину нагнетают, а угроза российской интервенции не стала выше, чем была раньше. Он призвал украинцев не паниковать. Однако гарант подчеркнул, что страна должна быть подготовленной к обороне.

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СНБО внеочередное заседание Алексей Данилов Денис Шмыгаль
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