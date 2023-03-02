Зеленский жестко поставил Россию на место из-за удара по дому в Запорожье

Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на страшный удар России по дому в Запорожье.

В вечернем обращении президент заявил, что Украина обеспечит россиянам военный и юридический ответ за удар по многоэтажке в Запорожье.

"За сегодняшний зверский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ. Как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу справедливости во всех смыслах этого слова", - подчеркнул глава государства.

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Удар по дому в Запорожье

Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате практически полностью разрушен 5-этажный дом. По последним данным, четыре человека погибли, восемь - ранены. Еще пятеро считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, оккупанты ударили по жилому дому из ЗРК С-300.

Рано утром в четверг секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил в Telegram, что погибли два человека. Таким образом число жертв возросло.

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