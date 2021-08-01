Засыпало землей на глубине 4 метра: в Киеве во время копания колодца погиб мужчина

В Киеве во время копания колодца погиб мужчина / ДСНС Украины в г. Киеве

Жуткая история произошла в Дарницком районе Киева – там вечером 31 июля во время копания колодца произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

"31 июля в 20:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Садовой, что в Дарницком районе столицы, на территории частной усадьбы произошел обвал грунта, под которым оказался человек", - сказано в сообщении главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.

На место обвала выехали спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как оказалось, во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента.

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Однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело мужчины изъяли и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

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