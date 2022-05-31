Житель Черкасс еженедельно делает тысячу вареников для военных на фронте

Евгений Компанец и его семья помогают кормить военных / Фото provce.ck.ua

42-летний житель Черкасс Евгений Компанец, который более десяти лет прикован к инвалидной коляске, вместе с женой и дочерью готовит в своей квартире вареники для военных. Еженедельно семья отправляет на фронт около тысячи штук.

Семья занимается этим около месяца, пишет издание Про все. Ранее дочь Евгения возила по Черкассам бесплатные обеды для пожилых людей, а на Пасху испекли 250 пасок, раздали их людям и отправили на фронт.

"Потом через дочь познакомились с волонтерами, которые на Химселище делали вареники. Подумали, что и мы можем таким заняться. Вот мы их лепим и замораживаем", - рассказал Евгений.

"Ко дню, когда волонтеры должны ехать, стараемся по максимуму забить морозилку. В четверг наших 930 вареников уедут на фронт. Куда именно – я не знаю. Да мне и безразлично. Все ребята там мои. Как-то военные сбрасывали видео, как едят мои вареники. Это было в качестве благодарности", - говорит мужчина.

Еженедельно семья отправляет на фронт около тысячи вареников / Фото provce.ck.ua

Сначала семья тратила на продукты свои деньги. Пенсия Евгения – чуть больше 2 тысяч гривен. Столько же получает его жена.

"Это все я делал за свой счет. Но на днях я сделал публикацию в Facebook. После этого мне привезли мешок муки, банку паштета и смальца, пару мешочков картофеля и большой сверток лука. Вареники делаем с картофелем и печенью. Делали бы с капустой, но она очень дорогая. Семейные доходы у нас небольшие. Есть пенсия 2300 и жена получает пенсию по уходу за мной такую ​​же сумму", - признается Компанец.

Фото facebook.com/zhenjakmpanec

Кроме вареников, Евгений с женой хотели печь пирожки.

"Но с ними больше мороки. Поэтому решили, что лучше делать больше вареников. Ими можно лучше наесться", - объясняет он.

Евгений Компанец одиннадцатый год прикован к инвалидной коляске. В 2011 году упал с высоты на работе. Работал главным кладовщиком в сети строительных магазинов. Мужчина говорит, что пошел бы воевать, если бы не травма. Поэтому решил присоединиться к защите страны тем, что помогает кормить военных.

Как сообщал Главред, в Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес пять тысяч гривен, аккуратно завернутые в кусочек газеты. Деньги мужчина просил передать в помощь украинской армии.

Ранее в Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Он решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.

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