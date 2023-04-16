УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Живым не дамся": житель Харьковщины расстрелял оккупантов, пытавшихся захватить его дом

Алексей Тесля
16 апреля 2023, 22:10 обновлено 16 апреля, 22:16
89
Николай Ковалев прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков, а затем отправился воевать.
Ковалев
Николай Ковалев защищал близких и свой дом / Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

Житель Харьковской области Николай Ковалев защищал свой дом от российских оккупантов, которые в 2022 году пытались его захватить.

В интервью Суспільному мужчина рассказал, что застрелил нескольких российских солдат, которые с оружием напали на его владения.

Оккупанты в марте 2022 года пытались захватить дом Ковалева в Старом Салтове на Харьковщине.

видео дня

"Наш тогдашний сельский голова дал им ключи от школы, и 19 марта они уже заехали в деревню и сразу ко мне домой. Кто-то им рассказал, что у меня была ярая антироссийская позиция. Подъехало несколько машин. Остановились, вышли и разошлись по улице. Я жене сказал: "Это к нам, беги во флигель к мамке, я им живым не сдамся", — вспоминает он.

Калитка во двор была закрыта, оккупанты перелезли через забор, рассказывает мужчина.

"Слышу, открывается дверь и кто-то кричит: "Хозяин". Говорю: "Я здесь". - "Выходи". Я вышел по-домашнему. Он считал, что я никакой опасности для него не представляю, но не рассчитал, что у меня за спиной был пистолет. В котельной я его и застрелил", - говорит Николай.

Оборонялся от российских военных из их оружия, его успел забрать из автомобилей разбитой колонны Росгвардии возле соседней деревни.

"Возле Шестакового была разбита российская большая колонна, мы туда ездили набирать автоматы, пистолеты, гранаты. Все согласились, мы к тому времени уже были отрезаны от Харькова", — рассказывает житель Старого Салтова.

После выстрела другие российские военные сначала убегали, после чего открыли огонь по дому.

"Стреляли из всего, что у них было. Я выбросил несколько гранат и в домашних тапочках вылез через окно в ванной и побежал в лес. Но кто-то из местных их сориентировал, россияне перекрыли мне уход, пришлось еще там повоевать, еще одного убил", – говорит мужчина.

После этого жену Ковалева российские оккупанты арестовали и отвезли в Веселое.

"Там держали две недели в погребе на бутылке горячей воды и половине пачки печенья. Они две недели ее допрашивали, ФСБ приезжала, стреляли, зубы выбили, но она не знала, где я. В конце концов, через две недели ее отпустили. Но за женой следили", – рассказывает житель Старого Салтова.

Николай прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков. Когда дошел до города, его остановили на блокпосте украинские военные.

В Харькове Николай пошел в военкомат, но ему отказали из-за возраста: мужчине было 59 лет. Тогда он уехал в Закарпатье, где его взяли в пехоту.

Далее – девять месяцев фронта: сначала Херсонщина, а после – Донетчина, окрестности Бахмута.

"В моем батальоне все добровольцы. Они там с февраля, первые бои они приняли только с автоматами и гранатометами. Это все патриоты, они бросили все. У одного моего побратима - 250 ульев пчел. Наш ротный до войны зарабатывал 250 тысяч гривен, а ушел воевать, был ранен и вернулся на фронт", — говорит Николай.

В декабре мужчине исполнилось 60 лет, и его демобилизовали. Раньше мужчина работал частным предпринимателем, сдавал на переработку металлолом. Теперь восстанавливает документы, чтобы получить компенсации за утраченный дом. Его семья сейчас находится на Западной Украине, сам Николай - в Харькове: "Что делать дальше, еще не решил".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили на Харьковщине ракетой супругов, ехавших в своем автомобиле.

Муж с женой находились в авто как раз тогда, когда захватчики начали артиллерийский обстрел села Бударки в Волчанской общине под Чугуевом.

Напомним, российские оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района на Харьковщине. В результате погибла 60-летняя владелица мясного магазина.

Тело погибшей спасатели откапывали из-под завалов.

Больше новостей:

Харьковская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Куда может достать, там и атакует": Россия изменила тактику обстрелов украинских городов - Игнат

"Куда может достать, там и атакует": Россия изменила тактику обстрелов украинских городов - Игнат

21:34 Украина
Угроза массированного удара в апреле: Жданов оценил потенциал ракетного залпа РФ

Угроза массированного удара в апреле: Жданов оценил потенциал ракетного залпа РФ

18:54 Украина
Мощные САУ перебросили на фронт: Италия поставила Украине десятки M109L натовского калибра

Мощные САУ перебросили на фронт: Италия поставила Украине десятки M109L натовского калибра

17:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:10

"Живым не дамся": житель Харьковщины расстрелял оккупантов, пытавшихся захватить его дом

21:48

Скандальный дуэт Anna Maria высказались про родителей-путинистов и наконец ответили, чей КрымВидео

21:34

"Куда может достать, там и атакует": Россия изменила тактику обстрелов украинских городов - ИгнатВидео

21:03

Бунт мобилизованных на Луганщине: командиры РФ обманом бросают оккупантов "на передок"Видео

20:25

Кадыров удивил заявлением и отказался встречать своих чеченских пленных из УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:00

"Столкновение будет кровавым": Карась откровенно ответил, закончится ли война в ближайшие 2 годаВидео

19:46

"Пасха в травмпункте": сын Маши Ефросининой попал из-за нее в больницу

19:26

"Я обалдел": Киркорова в церкви заставили драить полы со швабройВидео

19:06

Как РПЦ и УПЦ МП играют в "дочки-матери": у Бога есть чувство юморамнение

Реклама
18:54

Угроза массированного удара в апреле: Жданов оценил потенциал ракетного залпа РФ

18:15

"Люди у нас просто такие": в Астрахани россияне едва не подрались из-за куличей

17:43

Мощные САУ перебросили на фронт: Италия поставила Украине десятки M109L натовского калибраВидео

17:03

Плюс 624 гривны: пенсии в мае изменятся для многих украинцевВидео

16:56

Ответка за обстрелы: в Белгородской области пожаловались на мощную "бавовну"

16:33

"В России будут гнать людей на войну": Жданов рассказал, почему Путин верит в свою "победу"Видео

16:32

Украинская теннисистка получила предложение руки и сердца в канун Пасхи

16:12

Головокружительная оптическая иллюзия, с которой 91% людей не может справиться: найдите машину

15:50

Удары по мосту, кораблям и складам РФ: Чубаров назвал сценарий освобождения Крыма

15:32

"Дойдет ли до унитазов, мы еще не знаем": войска РФ готовятся мотать из Энергодара – мэр

15:20

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

Реклама
14:53

ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

14:46

Продюсер шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" совершил каминг-аут

14:13

"Сомневались, что вернемся домой": Резников рассказал о переговорах с Россией в БеларусиВидео

14:03

"Робота кожей обтянули": пасхальное фото Аллы Пугачевой вызвало споры в Сети

13:57

"Живут по догме не провоцировать РФ": Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Киеву оружияВидео

13:41

"Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войнеВидео

13:40

Какое животное вы увидели первым: быстрый тест расскажет о нюансах вашего характераВидео

13:24

Число жертв ракетного удара РФ по Славянску выросло, под завалами могут быть еще три человека

13:23

"Переоценили свои силы": Запад не поставит Украине оружие в запланированные даты – нардепВидео

13:07

"Тебе электронная повестка быстрее придет, Эдик": россияне назвали сроки возвращения РФ на ОИВидео

12:22

Может "съесть" красоту и принести беду: почему нельзя брать чужие зеркала

12:18

Когда закончатся дожди и холодина в Украине: синоптики показали карту и назвали дату потепленияВидео

12:16

София Ротару на Пасху обратилась к фанатам на украинском языке

11:43

Войска РФ опасаются контрнаступления ВСУ в районе Бахмута и бросают в город ВДВ – ISWВидео

10:57

"Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов": Ходжес дал прогноз о завершении войны в УкраинеВидео

10:53

Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреляВидео

10:33

Санкции нанесли удар по России, оккупантам не хватает техники для войны с Украиной – Минфин СШАВидео

09:57

Нанесут ли русские новый массированный ракетный удармнение

09:50

Война закончится только после того, как Путина не будет - РозумныйВидео

09:49

Украине для победы нужны F-16, ожидаем хороших новостей по итогам Рамштайн-11 – ИгнатВидео

Реклама
09:14

РФ ударила ракетами по школам и больнице в Николаевской области, погибли два подростка

08:49

Гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО: Зеленский призвал Альянс к решительностиВидео

08:41

"Сатана первым заходит в храм, где бога нет": Путин с массовкой пришел на пасхальную службуВидео

07:56

ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 за миллионы долларов

07:24

В ночь перед Пасхой оккупанты совершили массированную атаку на Запорожскую область: что известно

06:38

Когда ждать контрнаступления ВСУмнение

04:30

У Путина есть две цели после Украины: эксперт назвал вероятных жертв агрессии РФ

04:30

"Дадут одну винтовку на двоих": Жданов объяснил, как дальше будет воевать РоссияВидео

02:15

"Больше не старший брат": эксперт рассказал, как РФ теряет свое влияние на постсоветском пространствеВидео

01:35

Жданов спрогнозировал, могут ли русские своими ударами повредить транспортной системе УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять