"Живым не дамся": житель Харьковщины расстрелял оккупантов, пытавшихся захватить его дом

Николай Ковалев прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков, а затем отправился воевать.

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Николай Ковалев защищал близких и свой дом / Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

Житель Харьковской области Николай Ковалев защищал свой дом от российских оккупантов, которые в 2022 году пытались его захватить.

В интервью Суспільному мужчина рассказал, что застрелил нескольких российских солдат, которые с оружием напали на его владения.

Оккупанты в марте 2022 года пытались захватить дом Ковалева в Старом Салтове на Харьковщине.

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"Наш тогдашний сельский голова дал им ключи от школы, и 19 марта они уже заехали в деревню и сразу ко мне домой. Кто-то им рассказал, что у меня была ярая антироссийская позиция. Подъехало несколько машин. Остановились, вышли и разошлись по улице. Я жене сказал: "Это к нам, беги во флигель к мамке, я им живым не сдамся", — вспоминает он.

Калитка во двор была закрыта, оккупанты перелезли через забор, рассказывает мужчина.

"Слышу, открывается дверь и кто-то кричит: "Хозяин". Говорю: "Я здесь". - "Выходи". Я вышел по-домашнему. Он считал, что я никакой опасности для него не представляю, но не рассчитал, что у меня за спиной был пистолет. В котельной я его и застрелил", - говорит Николай.

Оборонялся от российских военных из их оружия, его успел забрать из автомобилей разбитой колонны Росгвардии возле соседней деревни.

"Возле Шестакового была разбита российская большая колонна, мы туда ездили набирать автоматы, пистолеты, гранаты. Все согласились, мы к тому времени уже были отрезаны от Харькова", — рассказывает житель Старого Салтова.

После выстрела другие российские военные сначала убегали, после чего открыли огонь по дому.

"Стреляли из всего, что у них было. Я выбросил несколько гранат и в домашних тапочках вылез через окно в ванной и побежал в лес. Но кто-то из местных их сориентировал, россияне перекрыли мне уход, пришлось еще там повоевать, еще одного убил", – говорит мужчина.

После этого жену Ковалева российские оккупанты арестовали и отвезли в Веселое.

"Там держали две недели в погребе на бутылке горячей воды и половине пачки печенья. Они две недели ее допрашивали, ФСБ приезжала, стреляли, зубы выбили, но она не знала, где я. В конце концов, через две недели ее отпустили. Но за женой следили", – рассказывает житель Старого Салтова.

Николай прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков. Когда дошел до города, его остановили на блокпосте украинские военные.

В Харькове Николай пошел в военкомат, но ему отказали из-за возраста: мужчине было 59 лет. Тогда он уехал в Закарпатье, где его взяли в пехоту.

Далее – девять месяцев фронта: сначала Херсонщина, а после – Донетчина, окрестности Бахмута.

"В моем батальоне все добровольцы. Они там с февраля, первые бои они приняли только с автоматами и гранатометами. Это все патриоты, они бросили все. У одного моего побратима - 250 ульев пчел. Наш ротный до войны зарабатывал 250 тысяч гривен, а ушел воевать, был ранен и вернулся на фронт", — говорит Николай.

В декабре мужчине исполнилось 60 лет, и его демобилизовали. Раньше мужчина работал частным предпринимателем, сдавал на переработку металлолом. Теперь восстанавливает документы, чтобы получить компенсации за утраченный дом. Его семья сейчас находится на Западной Украине, сам Николай - в Харькове: "Что делать дальше, еще не решил".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили на Харьковщине ракетой супругов, ехавших в своем автомобиле.

Муж с женой находились в авто как раз тогда, когда захватчики начали артиллерийский обстрел села Бударки в Волчанской общине под Чугуевом.

Напомним, российские оккупанты ударили ракетами по рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района на Харьковщине. В результате погибла 60-летняя владелица мясного магазина.

Тело погибшей спасатели откапывали из-под завалов.

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