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Жуткая смерть 7-летнего ребенка в Черкассах: всплыли новые факты о скандальной семье

7 сентября 2021, 13:52
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Семья Лясовых является конфликтной, она неоднократно провоцировала соседей, рассказали в полиции.

В Черкассах ребенок умер в результате многочисленных травм / Скриншот

Тело 7-летнего Андрюши, который умер в Черкасской областной детской больнице, передали на вскрытие. Ряд экспертиз должен определить повреждения, рассказал комитете начальник Черкасского райуправления полиции Владимир Матюшенко.

Ответ на вопрос, можно было спасти ребенка, даст эксперт, который проводит экспертизу и вскрытие, сообщает местное издание Provce.ck.ua.

"По анализам станет известно, является слюна собак в крови - если были задействованы в травмах животные, это покажут экспертизы. На сегодня известно, что ребенок в больницу попала уже с пролежнями. Это означает, что она лежала неподвижно около 5 суток. Смерть ребенка наступила от травмы головы", - отметил правоохранитель.

Что известно о семье Лясовых

Он подтвердил, что семья мальчика действительно конфликтная и неоднократно провоцировала соседей на столкновения и конфликты.

В свою очередь начальник службы по делам детей горсовета Светлана Шишлюк подчеркнула, что ее служба обследовала квартиру, где проживает семья Лясовых. По факту проверки оснований для постановки на учет семьи, находится в сложных жизненных обстоятельствах, не обнаружили, сообщает Вичерпно.

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"Мы были дома, обследовали условия проживания. Там четырехкомнатная квартира, для каждого ребенка отдельная комната со всей необходимой мебелью и оборудованием. Мы не можем сказать, что детьми там не занимались", - отметила Шишлюк.

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По ее словам, никакой негативной информации об этой семье ранее не поступало. Андрей - сын матери от первого брака. В этой семье он не был усыновленным или приемным, ребенку просто сменили фамилию. Младшей сестренке мальчика три года, она еще не посещает садик. Андрей только закончил первый класс. В школе о нем также отзываются положительно.

Что происходит в доме, где погибал 7-летний ребенок

Вместе с тем Provce.ck.ua пишет, что неродные бабушка и дедушка истерзанного мальчика, который позавчера умер в Черкассах, разводили собак. Сейчас супруги находятся под арестом, их подозревают в том, что они оставили ребенка в опасности и без помощи. Собаки супругов закрыты в доме, к ним никто не приходит и они голодают.

По словам соседа, который пожелал сохранить анонимность, собаки "грызут друг друга". В доме примерно десять животных, которые уже несколько дней сидят без еды. Сосед заглядывал в окна и видел травмированного пса, у которого было надорвано ухо.

"Я прошлой ночью услышал их лай с воем. Решил посмотреть, что там такое. И когда светил в окно, то они выскочили и я увидел, что у одной собаки ухо надорвано или погрызено, в крови. Не думаю, что показалось", - рассказал изданию мужчина.

Он отметил, что у него "болит душа" за животных, потому что они скребутся в окна и громко лают. Однако никто не приходит в дом арестованных мужчины и женщины, а посторонним лицам заходить в чужой дом запрещает закон.

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Трагедия в Черкассах с 7-летним мальчиком

Ранее бабушку пострадавшего мальчика Виктории Лясовой объявили подозрение по статье об оставлении в опасности и взяли под стражу на два месяца.

По версии Лясовой, Андрюша упал с кучи кирпича – это якобы и стало причиной травмы мозга. Другие повреждения ребенок якобы тоже нанес себе сам.

24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика.

У ребенка диагностировали гематому головного мозга, отсутствие обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту прокуратура расследует два производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мальчик получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Служба по делам детей выясняет условия проживания ребенка, проверяет полноту выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию.

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