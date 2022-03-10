10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о гуманитарных коридорах / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что 10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров. Людей должны эвакуировать из Мариуполя, Изюма и Волновахи.

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать около 35 тыс. человек.

"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров: из Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. В общей сложности было спасено около 35 тыс. человек", - отметил Зеленский.

Также глава государства анонсировал открытие новых гуманитарных коридоров 10 марта.

"Завтра продолжим, готовим шесть гуманитарных коридоров. Верим и молимся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи, увезти в безопасные места нашей свободной Украины", - добавил президент Украины.

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Из Ворзеля эвакуируют Дом малютки

Также из Ворзеля эвакуируют Дом малютки, в котором сейчас находятся 55 детей и 26 человек персонала.

"Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома. Мы очень просим Вооруженные силы РФ соблюсти взятые на себя обязательства и прекратить огонь с 09:00 до 21:00, так как мы и договаривались", – сказала Верещук.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 марта, продолжится эвакуация людей из Сум. Действие режима прекращения огня и работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлены. Режим тишины будет действовать в среду, 9 марта, с 09:00 до 21:00.

Также ранее Укрзализныця опубликовала новый график движения рейсовых и эвакуационных поездов на 9 марта.