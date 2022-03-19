"Машины снова не доехали": армия Украины сокрушила колонну обеспечения оккупантов РФ

Украинская армия разбила колонну обеспечения вражеских войск / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украина продолжает оказывать масштабное сопротивление военным действиям России по захвату государства. Армия сокрушила колонну автомобилей обеспечения вражеских войск.

Как сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины, машины оккупационных войск снова не доехали до места назначения. Усилиями украинской армии они выгорели дотла.

"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. А скоро забуяет зелень и наши волки из Командования Сил специальных операций ВСУ и опытные охотники по территориальной обороне ВСУ ускорят "демилитаризацию" вс рф", - подчеркивается в сообщении.

Разбитые вражеские машины обеспечения войск РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитые вражеские машины обеспечения войск РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитые вражеские машины обеспечения войск РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее в районе Каланчака Херсонской области потерпел крушение военный истребитель РФ. Самолет столкнулся в воздухе со стаей диких гусей. Одна или несколько птиц попали в мотор, в результате чего воздушное судно рухнуло в болото.

Напомним, 18 марта в Чернобаевке на Херсонщине ВСУ сокрушили командный пункт российских войск. Речь идет о 8-й общевойсковой армии южного военного округа РФ. Направление было ответственным за снабжение российских военных организаций "ДНР" и "ЛНР".

"По предварительным данным, командующий этой армии погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", - подчеркнул советник руководителя ОП Алексей Арестович.