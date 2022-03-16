Оккупанты снова обстреляли Киев: снаряды попали в частные дома

Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.
Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Twitter.
"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики", - написал Кличко.
По его словам, возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружено.
"Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", - добавил Кличко.
Автор: Катя Трохименко