Орки обстреляли коксохимический завод в Авдеевке, много погибших

Оккупанты обстреляли завод в Авдеевке / korespondent

Во вторник, 3 мая, российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек, пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Глава ОВА сообщает, что оккупанты точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Ранее Арестович отмечал, что российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о враждебной активности неподалеку от Запорожья и Николаева. Такое решение командования врага советник председателя ОП назвал странным.

Также Арестович отмечал, что россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

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