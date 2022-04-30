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Орки принудительно вывозят мирных жителей из Харьковской области - Генштаб

30 апреля 2022, 21:19

Российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области.

Орки вывозят население из Харьковской области / facebook.com.mod.mil.rus

Российские оккупанты продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. В частности, враг вывозит гражданских в РФ, сообщает пресс-служба Генштаба.

Оккупанты принудительно вывозит население на территорию России.

Также российские войска распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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