Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантов

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Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую бронетехнику вместе с российскими оккупантами.

"Сезон "охоты" за российской техникой продолжается", - говорится в сообщении Оперативного командования Север в Facebook.

"Воины из числа войск ОК Север, которые держат оборону на востоке Украины, отправили сторонников Кобзона к нему на встречу", - отметили в ВСУ.

Добавим, что среди уничтоженной бойцами 30-й ОМБр техники оказались танк и БТР, а также позиции российских захватчиков.

"Кто пришел захватывать украинскую землю, будет уничтожен. Горите в аду, враги!", - подчеркнули в ОК Север.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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