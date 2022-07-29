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"Пойдут вперед, а мы будем метелить": Арестович рассказал о вражеском наступлении на юге

29 июля 2022, 22:48

Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг, отметил он.

арестович, российские военные, российские войска
Арестович назвал сроки наступления рф на юге / УНИАН, sprotyv.info

В начале августа российские войска будут готовы к наступлению на юге Украины, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5-6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918-1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", - отметил он.

По информации советника Офиса президента, на юге страны российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. И в этом смысле министр обороны США Ллойд Остин был прав, что война близится к развязке.

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"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", - добавил Арестович.

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Как сообщал Главред, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что стратегия российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины напоминает прогон армии РФ "через мясорубку". Ситуация, в которой находятся российские оккупанты, очень сложная.

Уоллес добавил, что Россия не достигла своих "основных целей", что привело к огромным потерям и жертвам. Глава британского Минобороны убежден, что РФ не сможет оккупировать всю Украину.

Тем временем в разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень трудной ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военной пропаганде РФ.

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