Рашисты беспощадно бьют из Градов по Золочеву: погибла женщина, много раненых

Оккупанты бьют из Градов по Золочеву / Фото facebook.com/24th.brigade/

Вечером в четверг, 9 июня, войска рф обстреляли из Градов поселок Золочев под Харьковом, в результате - погибла женщина, также есть раненые, сообщает Супільне.

По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, противник нанес пять ударов из Градов. Погибла одна женщина, еще пять человек ранены. Кроме того, разрушены два дома, еще 14 - повреждены.

Один из снарядов упал с общежитием для переселенцев с Донбасса, еще один удар пришелся на подстанцию, в результате чего половина поселка осталась без света.

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Напомним, ранее украинские бойцы, предположительно, под Изюмом в Харьковской области, нанесли сокрушительный удар по танку армии России. Вражеская единица боевой техники была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.

До того украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома.

Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов.

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