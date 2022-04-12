Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танк

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В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили перегруппировавшуюся колонну танков российских оккупантов, которые готовили наступление на Изюмском направлении.

Как рассказал военкор Юрий Бутусов, украинские защитники сумели захватить в исправном состоянии российский современный танк Т-80.

По словам Бутусова, колонна "парадной" Кантемировской танковой армии РФ попала в засаду украинских воинов благодаря информации кремлевских пропагандистов о маршруте движения бронетехники, которая была опубликована в Сети.

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"Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, который был в колонне, наступавшей на Изюмское направление, и которую продемонстрировали российские пропагандисты, захваченный в бою украинскими воинами. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, очевидно, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженные силы качественной боевой техникой, которая будет бить российских оккупантов", - добавил Бутусов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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