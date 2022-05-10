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Рашисты вновь ударили по Сумской области: раздаются мощные взрывы

10 мая 2022, 20:13

В Шостинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

РСМД, ракеты, Россия
По Сумской области ударили ракетами / mil.ru

В Шостинском районе Сумской области раздаются взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях, сообщает в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумская область, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!",- написал Живицкий.

По состоянию на 19:30 во многих областях Украины - воздушная тревога.

Как сообщал Главред месяц назад советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивал вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками.

Военный эксперт Олег Жданов не исключил, что российские оккупанты могут открыть второй фронт. На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российских военных остается достаточно высоким.

Чтобы открыть второй фронт, армии РФ нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье.

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