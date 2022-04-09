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Арестович оценил вероятность повторного наступления на Киев

9 апреля 2022, 21:38

По словам Арестовича, когда имеешь дело с россиянами, надо ждать любого идиотизма.

Арестович
Алексей Арестович / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в 1% оценивает вероятность повторной попытки штурма Киева российскими войсками.

В то же время он отмечает, что от российских военных можно "ждать любого идиотизма". Об этом Арестович сказал 9 апреля.

"Когда имеешь дело с россиянами, надо ждать любого идиотизма. Но вопрос заключается в том, что ну один процент давайте оставим, чтобы все 100 процентов не брать. С военной точки зрения, большей глупости, чем с кровавыми потерями оборонять рубежи, районы, а затем оставить их в результате поражения, отойти, а потом снова их брать – проще было уже удерживать, на месте стоя или, подвинувшись немного. Ну, это полный безусловный идиотизм", – объяснил советник главы ОП.

"Конечно, что это же Кремль, могут приказать. Но будет та же ситуация, что и с Харьковом. То есть части и группировки, которая в три раза будет меньше, чем начинавшаяся сначала, будут снова идти на места, где они уже получили поражение, где разрушена инфраструктура, мосты и так далее, и пытаться брать оставшиеся оборонительные рубежи, которые теперь занимают украинские войска. Перспективу можем оценить сами", - рассказал Арестович.

Война России против Украины

В Минобороны Украины ранее рассказали о том, что Россия проводит перегруппировку войск с целью дальнейшей атаки на Донбасс. Оккупанты стремятся захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Они попытаются захватить и Харьков, но им вряд ли удастся это сделать.

Спикер Банковой Алексей Арестович заявил, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбасс. Но их сценарий, скорее всего, провалится. Враг вряд ли сможет действовать эффективно, но легких боев не будет.

В Генштабе ВСУ считают, что Россия попытается прорвать оборону Украины в Донецкой и Луганской областях. Враг может попытаться атаковать в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах. Наступление может произойти в районах Марьинки, Боровского и Сладкого.

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