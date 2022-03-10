Расстрел мэра Гостомеля: оккупанты заминировали тело погибшего

Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко. Мужчина погиб, раздавая еду и лекарства. Выяснилось, что после убийства россияне заминировали тело мэра, пишет slidstvo.info.

7 марта мэра города Юрия Прилипко застрелили российские оккупанты. Мужчина развозил продукты и лекарства жителям гостомельского ЖК "Покровский", когда его убили.

Дочь мэра Надежда рассказала, при каких обстоятельствах был убит ее отец.

По ее словам, ее отец и еще четыре человека ехали в машине по центральной улице Гостомеля. Однако, навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину.

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"Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше некуда и все пассажиры выпрыгнули из машины. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух ребят расстреляли, а двоим удалось спастись", - говорит Надежда.

Очевидцы говорят, что забрать тело мэра пришел местный священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело. Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то что ли и только потом помог погрузить тело на тачку", - рассказал советник убитого главы Ростислав Скуратовский.

Священник забрал тело городского головы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

"Он забрал отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - говорит дочь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области в районе Гостомеля Вооруженные силы Украины уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

По данным одной из украинских разведок, выполнение самой грязной работы по ликвидации президента Украины Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года и лично проинструктировал его.

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