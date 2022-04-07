РФ собирает ударный кулак: в Генштабе назвали направление штурма оккупантов

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Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на вечер, 7 апреля.

"Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Осуществляют меры по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, продолжают ведение разведки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается вероятность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает осуществлять огневой влияние и ведения штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Кроме того, враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении и пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкий, Новотошковское и Попасная.

Также противник пытался осуществить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое - попытки наступления успеха не имели.

По данным Генштаба, вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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