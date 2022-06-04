"Станешь удобрением": местное население в Запорожье обнародовало обращение к рашистам

На Запорожье "партизаны" разместили обращение к оккупанту / Фото УНИАН

В оккупированной Запорожской области не утихает сопротивление врагам - коллаборантов предупредили, что их ждет расплата, и советуют покинуть регион самим.

"Оккупант, помни! Ты пришел на нашу землю, тебя сюда никто не звал, ты здесь не на долго и эта оккупация временна", – говорится в предупреждениях, размещенных на улицах Приморска, пишет Telegram-канал Это Запорожье.

"Партизаны" подчеркнули, что российские военные, которые находятся в Украине, и даром не нужны своей стране – "ни целыми, ни частями".

"Ты станешь удобрением для нашей земли. Тебя отсюда даже забрать не смогут… Уходи уже сейчас, может хоть живой останешься", – добавили в листовке.

Захватчикам посоветовали наводить порядки у себя дома и в своей стране. Отдельно "партизаны" обратились также к коллаборантам и тем, кто сотрудничает с оккупантами. Им напомнили, что предателей нигде не любят, их в лучшем случае ждет суд.

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"А он будет, даже не сомневайтесь! Чтобы удрать, пакуйте чемоданы уже сегодня. За вами придут!" – написано в листовке.

Прописными буквами там добавили, что Приморск – это Украина и по-другому не будет никогда.

Как сообщал Главред, в самопровозглашенной "ДНР" протестуют местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР". Обращение к главарям "Донецкой народной республики" попало в Сеть.

"ДНРовцы" жалуются, что три месяца они сражались за Мариуполь, поэтому теперь не хотят быть пушечным мясом еще и в "ЛНР".

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