Три недели горячих боев: в разведкомитете Рады назвали сроки окончания войны

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Горячая фаза войны Российской Федерации против Украины завершится через две-три недели, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский (фракция Слуга народа).

Как подчеркнул он в ходе национального марафона, полностью война должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев.

"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооружённые силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнёры сменили не только свои оценки того, что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – добавил Вениславский.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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