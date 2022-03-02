В Украине сайт Русский оккупант раскроет имена более 120 тысяч захватчиков РФ

Оккупант РФ / Фото 200rf.com

В Украине запускают сайт Русский оккупант, где будет собрана информация о большинстве российских террористических группировок, которые вторглись в нашу страну.

Отмечается, что актуальная ссылка на сайт будет опубликована в сообществе "Солдат, вернись домой" в Telegram. Домены на этом канале будут меняться, сам канал будет оставаться стационарным. Ссылка на него будет распространяться IT-армией, будет запускаться реклама с таргетированием России по всем соцсетям, пишет 24tv.ua.

"Мы призываем всех украинцев распространять ссылку на телеграм сообщества среди Россиян. Можете искать родственников военных из списка, писать им в соцсети, разбрасывать разным аккаунтам, но делать это без агрессии. Наша цель – остановка войны со стороны России. Родные оккупантов, которые находятся в Украине, должны требовать от Путина остановки войны. Только так у них будет шанс увидеть своих детей или братьев живыми", – отметили разработчики Русского оккупанта.

Также активисты подчеркнули, что семьи российских захватчиков, как и сами террористы ВС РФ, должны быть уверены, что с ними все будет хорошо. За сдачу в плен в Украине их точно не будут судить. Иностранцы готовы платить им деньги за сложение оружия. Бойцы ВСУ и территориальной обороны обязательно будут оказывать всем медицинскую помощь, кормить и относиться согласно всем международным конвенциям. Тем оккупантам, которые никого не убили и не совершали военных преступлений, вообще бояться нечего.

Добавим, что сразу после блокировки домена Роскомнадзором заработает резервный сайт. Разработчики предусмотрели множество резервных доменов.

Ранее Главред писал, что ВСУ освободили от российских оккупантов город Макаров Киевской области и закрепились в нем.