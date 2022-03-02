Мэр Чернигова выплатил первый "транш" за российских пленных

Мэр Чернигова выплатит первый "транш" за российских пленных / t.me/Pravda_Gerashchenko

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать денежное вознаграждение за подбитую вражескую технику, убитых или плененных российских оккупантов, говорится в посте советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

"Мэр Чернигова заплатил за пойманных оккупантов, как и обещал", - написал он.

На снимке, опубликованном Геращенко, можно заметить, что премию мэр Чернигова заплатит за двух российских пленных - майора Леонида Щеткина и солдата Дмитрия Опойкова - по 300 долларов за каждого.

Отметим, буквально во вторник, 1 марта, мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о вознаграждении за подбитую вражескую технику БТР (150 тысяч гривен), БМП (200 тысяч гривен) или танк (250 тысяч гривен). Также он объявил награду и за сдавшихся в плен или убитых оккупантов - в размере 300 долларов.

Ранее стало известно, что украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области.

Также Главред писал, что ВСУ освободили от российских оккупантов город Макаров Киевской области и закрепились в нем.