ВСУ повредили фрегат российского флота - Арестович

ВСУ повредили фрегат российского флота / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа Адмирал Эссен, заявил он во время телемарафона.

По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен.

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

Читайте также: