Женщины в российских ДРГ - где они воюют и какие их задачи в Украине

Все чаще в российских ДРГ украинские разведчики замечают женщин в войне против Украины.

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Женщины в российских ДРГ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Все чаще в диверсионно-разведывательных группах россиян наши бойцы наблюдают наличие женщин. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица " Назар Волошин.

Как сказал спикер, у военных есть данные, что на направлениях Донецкой области в диверсионно-разведывательных группах россиян фиксируются женщины-военнослужащие.

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Также он отметил, что по перехватам СБУ и ГУР, оккупанты привлекают женщин для различных операций и боевых действий на территории Украины.

Война в Украине и последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

Также ранее стало известно, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что пока нет опасности для Украины со стороны Беларуси.

Российские оккупационные войска продолжают свою летнюю наступательную кампанию и сосредоточили главные усилия в Донецкой области. Оказывают давление оккупанты и на севере Харьковской области, где им не удалось создать плацдармов для дальнейших атак Харькова.

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