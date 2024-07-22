Женщины в российских ДРГ - где они воюют и какие их задачи в Украине

Все чаще в диверсионно-разведывательных группах россиян наши бойцы наблюдают наличие женщин. Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица " Назар Волошин.
Как сказал спикер, у военных есть данные, что на направлениях Донецкой области в диверсионно-разведывательных группах россиян фиксируются женщины-военнослужащие.
Также он отметил, что по перехватам СБУ и ГУР, оккупанты привлекают женщин для различных операций и боевых действий на территории Украины.
Война в Украине и последние новости
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.
Также ранее стало известно, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что пока нет опасности для Украины со стороны Беларуси.
Российские оккупационные войска продолжают свою летнюю наступательную кампанию и сосредоточили главные усилия в Донецкой области. Оказывают давление оккупанты и на севере Харьковской области, где им не удалось создать плацдармов для дальнейших атак Харькова.
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