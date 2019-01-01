Астролог спрогнозировал, когда Путин перестанет терроризировать Украину

Владимир Путин будет терроризировать Украину максимум до 2021-го, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет терроризировать Украину и мир максимум до 2021 года.

После 2021-го главу РФ ждет дворцовый переворот и удушение или утопление, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, в 2019 году ядерная война не ожидается, но, "если Вовочка вдруг встанет не с той ноги, может быть всякое".

"Тогда такой сценарий не исключен. Особенно если он будет понимать, что жить ему осталось недолго…", — отметил Росс.

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"И вот в период обострения, когда он будет понимать, что жить ему уже недолго, он спокойно может нажать нужную кнопочку", — заявил эксперт.

Ранее Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова.