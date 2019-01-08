У берегов Турции из воды достали тело украинца, погибшего при кораблекрушении

8 января 2019, 13:48

Поисковые работы сил береговой охраны продолжаются.

У берегов Турции затонуло судно Volgo Balt 214 / fleetphoto.ru

Турецкие силы береговой охраны достали из воды достали тело одного из четырех украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море у берегов Турции.

Как рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига, поисковые работы сил береговой охраны продолжаются.

По его словам, губернатор города Самсун Осман Каймак посетил пострадавших украинцев моряков в больнице, и поблагодарил турецкую сторону за "заботу и спасение наших соотечественников".

"По состоянию на сейчас поисковые работы сил береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал Сибига в Twitter.

Позже Сибига добавил, что турецкие спасатели достали из воды тела еще двух погибших, ожидается процедура опознания.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погибшие Турция корабль моряки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:58
"Зачем скрывать?": фанаты нашли доказательства отношений Потапа и Каменских
14:56
"Благословляете войну": журналист обвинил патриарха Кирилла в лукавстве Видео
14:29
"Пахнет сексом": Ани Лорак засветилась с российским певцом на отдыхе
14:25
"5 основных проблем Украины": Зеленский сделал украинцам необычное предложение Видео
14:15
В ПЦУ объяснили, почему Епифаний поминал Кирилла во время литургии в Софии Видео
13:59
Климкин назвал ложью перспективу скорого вступления Украины в ЕС
13:48
У берегов Турции из воды достали тело украинца, погибшего при кораблекрушении Видео
13:42
Экс-"ВИА Гра" шокировала сеть фото сильных ожогов рук Видео
13:19
Американец забуксовал: эксперт рассказал, как советский тепловоз спасал хвалёный GE
12:52
"Еще до изобретения фотошопа": Оля Полякова показала себя в 16 лет
12:42
Идет "холодяка": синоптик рассказала, где в Украине термометры "гухнут" до -20 градусов Видео
12:18
Умер один из создателей легендарного "Мимино" Юрий Кушнерев
12:07
Томос – недействителен: эксперт рассказал о каноничности ПЦУ Видео
11:47
Порошенко пообещал быть еще смелее и не останавливаться Видео
11:46
"Очень эффектно!": Ирина Шейк поразила фанатов сменой имиджа Видео
11:37
В США умер актер из фильмов "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы"
11:23
Получил удар в глаз: журналист рассказал историю о "пьяном Порошенко" Видео
11:07
"Обнимает другую женщину": фанаты возмущены поведением Галкина при Пугачевой
11:02
Томос об автокефалии из Софии Киевской забрали спецслужбы – СМИ Видео
10:54
"Техно сечь": военный эксперт назвал оптимальную модель жизни для Украины
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная украинская модель Виктория Яровая Фото
10:32
Возвращение томоса на Фанар: в Минкульте пояснили ситуацию с автокефалией ПЦУ Видео
10:16
"Провокации Киева": посол Украины ответил экс-президенту Чехии и сравнил Путина с Гитлером
10:12
Савченко высказалась о томосе ПЦУ
09:41
122 миллиметра: Путин сделал неожиданное признание
09:18
"Здесь только эстонцы": в РФ пришли в бешенство из-за "антирусской" рекламы в Эстонии
08:56
Путин на пороховой бочке мнение
08:32
"Мои корабли, мои солдаты": Порошенко пригрозил России
08:03
В Германии тяжело ранили пропутинского депутата
07:31
Украинская авиация попала в десятку худших в мире
07:21
День Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы Фото
07:08
Варфоломей не позволил стать Украине религиозным хутором мнение
06:36
Выборы-2019: Украина или проводит реформы, или исчезает мнение
06:15
"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков Зодиака Видео
05:55
"Будет есть нас по кускам": военный эксперт рассказал, чего ждать Украине от РФ в 2019 году
05:30
"Путь украинской улитки": историк объяснил, почему в Украине не будет третьего Майдана
05:01
Порошенко призвал мировые православные церкви признать ПЦУ сестрой
04:30
Поберечь себя и близких: нумеролог рассказала об опасностях "коридора затмений"
04:02
Стало известно, какие знаки Зодиака самые добрые и заботливые
03:27
Ученые выяснили, как связаны лишний вес и старение
02:48
Экс-президент Чехии назвал Украину "крупнейшей проблемой" в мире
02:43
Эксперты рассказали, что в 2019-м станет модным в сексе
02:22
Эксперты рассказали, каким витамином лучше всего "прокачивать" мозг
01:59
В Украине выбрали слово 2018 года
01:30
В Бразилии бесстрашная девушка-боец UFC до полусмерти отдубасила гопника-грабителя
01:06
ПЦУ запустила свой сайт
00:44
"Это походу плов": Гройсмана раскритиковали за фото необычной кутьи
00:28
В Карпатах пропали пятеро туристов, одного из них нашли мертвым
07 января, понедельник
23:24
Юная экс-любовница Гуфа устроила стриптиз в "Доме-2": опубликовано видео
23:03
"Все идет по плану": В Пентагоне рассказали, зачем военный корабль США прибыл в Черное море
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять