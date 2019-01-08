У берегов Турции из воды достали тело украинца, погибшего при кораблекрушении

У берегов Турции затонуло судно Volgo Balt 214 / fleetphoto.ru

Турецкие силы береговой охраны достали из воды достали тело одного из четырех украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море у берегов Турции.

Как рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига, поисковые работы сил береговой охраны продолжаются.

По его словам, губернатор города Самсун Осман Каймак посетил пострадавших украинцев моряков в больнице, и поблагодарил турецкую сторону за "заботу и спасение наших соотечественников".

"По состоянию на сейчас поисковые работы сил береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал Сибига в Twitter.

Позже Сибига добавил, что турецкие спасатели достали из воды тела еще двух погибших, ожидается процедура опознания.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Valimiz Sayın @osmankaymk, 'Volvo Balt 214' Panama bayraklı gemiden kurtarılan mürettebatın aileleriyle telefon görüşmelerini sağlayarak, sağlık ve genel durumları ile ilgili bilgi almalarını sağladı. pic.twitter.com/N9akur8vDj — T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) January 7, 2019

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.