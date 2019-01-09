Канада впервые предоставит оружие Украине – посол

9 января 2019, 19:54

Украинские военнослужащие уже в текущем году будут стрелять из канадских снайперских винтовок.

Канада, Украина, рука
Канада предоставит Украине снайперские винтовки / gogetnews.info

В 2019 году Канада предоставит Украине партию своих снайперских винтовок.

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину", - цитирует Укринформ посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

По словам дипломата, Киев намерен развивать различные формы сотрудничества с Оттавой в сфере вооружения, поэтому данная инициатива будет иметь продолжение.

"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", - отметил посол.

Напомним, экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст высказал мнение, что США в скором времени предоставят Украине оружие, а против России введут новые санкции.

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Украина оружие Канада посол Андрей Шевченко винтовки
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