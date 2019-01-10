"Русский людей окружают": В Балтийское море зашел американский эсминец с крылатыми ракетами

эсминец "Грейвли" / USA Navy

Современный ракетный эсминец американского флота "Грейвли" (USS Gravely DDG-107) в четверг, 10 января, через Датские проливы вошел в акваторию Балтийского моря.

Соответствующая информация содержится в результатах мониторинга морских ресурсов. По данным военным экспертов, корабли такого типа могут нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров, а также оснащены системой противоракетной обороны "Иджис".

В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Напомним, ранее американский десантный корабль с морпехами на борту вошел в акваторию Черного моря. Позднее в Пентагоне прокомментировали такое перемещение боевого судна.