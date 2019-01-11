В США занялись проверкой списка украинцев на инаугурации Трампа – NYT

Инаугурация Дональда Трампа / Reuters

В США проверяют членов украинской делегации, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Команда специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, уже опросила нескольких человек, пытаясь выяснить, каким образом граждане Украины получили приглашение на инаугурацию Трампа. Американцев также интересует, с кем встречались украинцы и что обсуждали.

Как пишет The New York Times, на инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовали около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию.

"Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или "мирные" планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций", — сказано в материале.

Американские следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию — не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.

Напомним, ранее стали известны новые детали по делу Пола Манафорта.