В США занялись проверкой списка украинцев на инаугурации Трампа – NYT

11 января 2019, 07:56

На инаугурации Трампа присутствовали около дюжины украинцев.

Дональд Трамп, инаугурация
Инаугурация Дональда Трампа / Reuters

В США проверяют членов украинской делегации, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Команда специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, уже опросила нескольких человек, пытаясь выяснить, каким образом граждане Украины получили приглашение на инаугурацию Трампа. Американцев также интересует, с кем встречались украинцы и что обсуждали.

Как пишет The New York Times, на инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовали около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию.

"Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или "мирные" планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций", — сказано в материале.

Американские следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию — не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.

Напомним, ранее стали известны новые детали по делу Пола Манафорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина США Дональд Трамп Роберт Мюллер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:56
Суд над пленными украинскими моряками начнется через год - адвокат
08:50
Удар, еще удар: подорожание евро и доллара в Украине набирает обороты Видео
08:33
"Симеон – Иуда, Москва – наша родина": на Винниччине разгорелся скандал из-за ПЦУ Видео
08:32
У Нафтогаза с Газпромом сложились БДСМ-отношения мнение
08:30
Мокрый снег, гололед и ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу Видео
08:10
Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым Видео
07:56
В США занялись проверкой списка украинцев на инаугурации Трампа – NYT Видео
07:39
День Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открытках Фото
07:25
В РФ заговорили об обмене захваченных украинских моряков: названы вероятные сроки Видео
07:14
День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день Фото Видео
06:57
Почему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания" мнение
06:35
Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"
06:13
"Будем биться до последнего": Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину Видео
05:51
Неотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов Видео
05:26
В Сеть выложили снятое "киборгом" уникальное видео боев за Донецкий аэропорт Видео
04:48
Звезда "Дома-2" "засветила" грудь на откровенном фото
04:03
Резиновое дело: Медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе
03:05
Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье
02:33
Присутствующий на получении Томоса "Нарик" был награжден пистолетом и знаком отличия президента
02:02
Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах накануне Рождества лыжника Видео
01:43
"Подавитесь своим Томосом": пропагандистка Скабеева пригрозила Украине утратой патриархата Видео
01:18
Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана
00:59
"Индекс Биг-Мака": доллар должен стоить 9, 68 гривен
00:42
Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии
00:17
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
10 января, четверг
23:51
Томос – на Рождество, а в НАТО Украине надо вступить на 9 мая – Невзоров Видео
23:24
Xiaomi презентовала смартфон под новым брендом Redmi Note 7 по низкой цене Фото
22:56
В России отчитали Билана за намерения ввести музыкальную цензуру
22:33
Муралы на Осокорках за 3,6 млн грн: гонорар художников шокировал
22:14
В Госдепе США выразили поддержку автокефалии украинской церкви
21:46
Кавайная обнаженка: В интернет "залили" серию психоделической японской эротики - фото 18+ Фото
21:45
Российский доброволец из "Азова" получил на родине повестку в военкомат
21:42
"Русский людей окружают": В Балтийское море зашел американский эсминец с крылатыми ракетами
21:17
Порошенко рассказал, как изменилась война на Донбассе после "подвоза Джавелинов"
21:03
Филарет пояснил присутствие "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле
20:38
"Пиво и Боржоми": Тодоренко рассказала, как "лечилась" во время беременности
20:29
В ДНР на пропускном пункте за день умерли три человека
20:13
Панорама "русского мира": В оккупированном Алчевске на металлургическом заводе обвалилась крыша Фото
19:56
В Минкульте выяснили количество исчезнувших предметов в Киево-Печерской лавре Видео
19:53
"Девушка — космос": Настя Каменских покрасовалась в коротком платье на "Острове Женщин" Фото Видео
19:28
"Опасное время": эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе Видео
19:24
"Обречены на неудачу": писатель-боевик Прилепин спрогнозировал раскол в РПЦ
19:11
Изгибы поп и аппетитность грудей: в Сети опубликовали подборку монохромной эротики Фото
18:56
Евро подскочил, а доллар — "пополнел": назван курс валют в Украине на 11 января Видео
18:44
Климкин рассказал, почему Киев хочет покупать газ на восточной границе Украины
18:24
Порошенко сказал, когда ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО Видео
18:04
В НАТО припугнули россиян военными мерами из-за договора о ракетах
17:59
Стали известны важные подробности покушения на депутата в Кривом Роге Видео
17:45
Россияне перекинули свой боевой корабль в бухту аннексированного Севастополя: опубликовано видео
17:34
Мураева выдвинули кандидатом в президенты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять