"Страх крысы": российский политолог рассказал о смерти главного путинского мифа

Владимир Путин

Опасность масштабного российского вторжения в Украину остается с первого дня агрессии РФ, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, задача президента РФ Владимира Путина остается неизменной – уничтожение украинской государственности.

"Был план "Новороссии" - аннексии 10-12 областей, он провалился потом был попытка впихивания "Лугандонии" как раковой опухоли в тело Украины, а цель остается прежней", - подчеркнул он в интервью Sotnik TV.

Эксперт отметил, что "Путин и независимое украинское государство несовместимы, поэтому одна из этих сущностей должна исчезнуть".

Пионтковский считает, что Путин и его окружение хотят смерти украинского государства, поэтому перспектив договориться с ним с украинской стороны нет.

Вместе с тем главным событием 2018 года он назвал смерть мифа о Путине, который создавался российской пропагандой.

"Это очень опасное развитие событий. Для власти и клептократии он был нужен как интерфейс в общении с народом.

Серийный убийца десятков детей в Беслане встречается каждый день с детишками и изображает из себя доброго дедушку - это страх крысы, которая понимает, что утратила свои дьявольские чары", - добавил политолог.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Константин Боровой рассказал, что может взорвать Россию изнутри.