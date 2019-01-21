Кремль уже не боится даже самых жестоких санкций - эксперт

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​Российский режим уже не боится самых жестоких санкций, к примеру, отключения от банковской системы SWIFT, но западные страны не готовы сейчас воевать.

Такого мнения придерживается эксперт по госбезопасности, экс-директор института стратегических исследований Владимир Горбулин, сообщает ZN.ua.

По мнению эксперта, милитаризованная экономика РФ уже сумела успешно адаптироваться к режиму санкций, пока Запад долгое время искал эффективные методы воздействия и держал самые суровые из них на черный день.

"Теперь, даже в случае их использования, они не возымеют должного действия", – уверен Горбулин.

Читайте также"Не остановят даже санкции США": в Германии заявили о необратимости Северного потока-2Тем не менее, эксперт прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет прибегать к полномасштабной войне, в ближайшее время.

"Если он увидит возможность обострить, он постарается ею воспользоваться, но ускорять подобный процесс вряд ли станет. Нынешняя задача президента РФ — демонстрация миру, что он готов к любому развитию событий, что, если понадобится, он пойдет до конца", - уверен Горбулин.

Ранее сообщалось, что послы стран, входящих в Европейский Союз согласовали введение санкций против офицеров ГРУ Минобороны РФ, в том числе и Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении российского бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.