Одну страну ждет участь Крыма — журналистка

21 января 2019, 20:59

Беларусь уже экономически и ментально является частью РФ, полагает аналитик.

Журналистка предупредила, что Беларуси грозит участь Крыма
Беларуси грозит участь Крыма, предупредила журналистка / Reuters

Журналистка Лариса Волошина считает, что Беларусь ждет участь Крыма — страну оккупирует Российская Федерация.

Захват Беларуси Россией выгоден скорее Украине, чем РФ, поскольку российские власти получать еще одну огромную территорию, которую нужно будет кормить, рассказала аналитик Обозревателю

По словам собеседницы, белорусы не ощущают себя чем-то отдельным от российского народа, и Беларусь уже экономически и ментально является частью России.

"Для РФ даже бескровная оккупация Беларуси — это как бескровная оккупация Крыма. Во-первых, без крови все равно не обойдется, как и в Крыму. Часть людей все равно будет против", — отметила Волошина.

Читайте такжеЛукашенко ответил на обвинения о том, что Беларусь заправляет украинские танкиЖурналистка добавила, что, во-вторых, российском президенту Владимиру Путину придется кормить белорусов. "Еще один Крым. Снова миллиарды долларов — которых у них нет", — добавила аналитик.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Беларусь Крым Владимир Путин Лариса Волошина
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