В Подмосковье громыхнул взрыв и запылал пожар в многоэтажке: опубликованы фото, видео

Взрыв в Балашихе / Пикабу

В подмосковном городе Балашиха, в микрорайоне Янтарный, произошел пожар и взрывы в 17-этажном доме.Как сообщают в соцсетях, в квартире на верхнем этаже случился возгорание, потом случилось два хлопка.

Причем дом по причине многоэтажности не газифицирован. На данный момент спасатели эвакуировали 30 человек и продолжают бороться с огнем. По неподтвержденным данным, в здании частично обрушилась крыша.

Напомним, ранее в России произошли взрывы в многоэтажных домах в Магнитогорске (Челябинская область) и в Шахтах (Ростовская область)