Российский финансист нашел выгоду Путина от взрывов в Магнитогорске

Владимиру Путину выгодны взрывы в Магнитогорске из-за падения его рейтинга, сообщил финансист / Reuters

Российский финансист, блогер Слава Рабинович считает, что взрыв в многоэтажном доме и в маршрутке в Магнитогорске Челябинской области РФ может быть выгоден президенту страны Владимиру Путину из-за падения его рейтинга.

В России в связи с падением рейтинга лидера государства Федеральная служба безопасности способна была устроить взрывы, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, в государстве орудует самая отмороженная за всю историю человечества экстремистская террористическая группировка — то есть КГБ (Комитете госбезопасности, работал в СССР)-ФСБ.

"...я могу представить, что из-за падения рейтинга Путина ФСБ снова взрывает Россию, чтобы создать аналогичный страх перед терактами у народонаселения, которое, соответственно, будет снова говорить, что коней на переправе не меняют. Даже если в России наступает полнейший экономический коллапс и хаос из-за социальных взрывов", — отметил аналитик.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме и в маршрутке устроили боевики террористической организации "Исламское государство".