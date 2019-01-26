В Бразилии обрушилась плотина, много жертв и пропавших без вести

26 января 2019, 07:50

В Бразилии прорвало дамбу на шахте.

В Бразилии в результате обрушения плотины погибло много людей
В Бразилии в результате обрушения плотины погибли десятки людей / Скриншот видео с youtube.com

В Бразилии недалеко от города Брумандиньо (штат Минас-Жерайс) на железорудной шахте обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых, есть много жертв.

В результате обрушения плотины в Бразилии погибли по меньшей мере 50 человек, рассказал Мэр Брумандиньо Авимар ди Мелу Барселос, пишет Hoje em dia.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема рассказал, что после трагедии были найдены тела только семи погибших, сообщает телеканал Globo.

После прорыва дамбы на несколько фермерских поселений в штате обрушился грязевой поток, после инцидента числятся пропавшими без вести около 150 человек, пишет Русская служба ВВС. По данным издания, из мест, которые залила грязь, людей эвакуировали вертолетами.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

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Бразилия прорыв плотина
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