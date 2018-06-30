В Китае пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, много жертв

В пятницу, 29 июня, в Китае пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, погибли 18 человек, а 14 — пострадали.

Смертельное ДТП случилось вечером в провинции Хунань, сообщает South China Morning Post.

"… произошла авария, когда пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения", — отметило издание.

Ранее стало известно, что в Румынии недалеко от населенного пункта Михаил-Когэлничану попал в ДТП автобус, в салоне которого находилось 60 украинских туристов, из них 49 — дети.